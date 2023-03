ASSE : beIN Sports rêve de percer l'intimité des Verts

Diffuseur des deux principales affiches de la Ligue 2, beIN Sports ne lâche pas l'ASSE. Depuis le début de saison, les Verts ont notamment fait l'objet de quasiment toutes les affiches du samedi 15 heures ou du lundi soir 20 heures 45. Un choix assumé par la chaîne qatarie … qui aspire aussi à plus d'intimité avec le club ligérien comme c'est déjà le cas avec plusieurs formations plus modestes de deuxième division.

En effet, comme l'a fait savoir Clément Grèzes, journaliste et présentateur de la L2, à WebGirondins, la chaîne fait systématiquement la demande pour avoir une caméra dans le vestiaire de l'ASSE au moment des causeries. Pour l'heure, Laurent Batlles n'est pas favorable à cette requête mais beIN Sports ne désespère pas avoir Saint-Etienne à l'usure :

« Depuis plusieurs années on essaye d'être aussi dans l'inside avec des micros ou avec des caméras dans le vestiaire. De ce point de vue là, c'est parfois un peu plus compliqué avec les très grosses institutions. Je pense à Bordeaux et à Saint-Étienne qui historiquement ont plus de difficulté à ouvrir certains lieux (…) Parce que les coachs en question ne sont pas amateurs de ça. Je ne désespère pas d'y arriver, car on fait la demande à chaque fois. On pense que c’est une manière de valoriser la Ligue 2. La Ligue 2 n’étant pas la Ligue 1, on pense qu’il faut faire en sorte de raconter une histoire différente, en étant plus proche des acteurs et en valorisant ce championnat. Cela nous a offert de super séquences par le passé. Aucun club ne s’est jamais plaint, je crois. Ça fait partie des discussions, car on souhaite accompagner les enjeux principaux ».