ASSE : Bernard Caïazzo poursuit sa tournée européenne pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Après Villarreal (Espagne) la semaine dernière où il a notamment rencontré Unai Emery, et l'AZ Alkmaar (Pays-Bas) où il a pu assister de près à la vente spectaculaire de Myron Boadu à Monaco, Bernard Caïazzo poursuit ses visites pour le compte de sa Global Football Alliance, l'association de clubs qu'il a mis en place à l'échelle mondiale.

Ce mercredi, le président du Conseil de Surveillance des Verts étaient en Allemagne pour rendre visite à d'autres « verts »... Ceux de Wolfsbourg où évolue toujours l'ancien stéphanois Josuha Guilavogui.

Il s'agit du 5e club de l'Alliance visité par Bernard Caïazzo et sa collaboratrice Nina Carneiro. Au VfL, le dirigeant ligérien a été reçu par tout l'Etat-Major. Le cliché de cette visite a été partagé ce matin sur le Twitter de la Global Football Alliance.

[ #vfl #vflwolfsburg ⚽] 5th club visited @Global_foot_all visited the club of @VfL_Wolfsburg .

Michael Meeske, Jörg Schmadtke and Steffen received the President of the @ASSEofficiel , Bernard Caiazzo. ?

Thank you @VfL_Wolfsburg ! #vfl #immernurdu #football #soccer #bundesliga pic.twitter.com/fYl01PcBT8