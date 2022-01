ASSE : Bernardoni fait des débuts mitigés, Boudebouz envoie un signe fort au RC Lens

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Pascal Dupraz ne veut plus perdre de temps. Alors que le match à Angers programmé dimanche dans le cadre de la 20e journée de L1 a été reporté en raison de la crise sanitaire, l’ASSE a disputé un match amical hier contre le GOAL FC (1-1).

Face à l’équipe évoluant en National 2, les Verts ont concédé un match nul à Geoffroy Guichard (1-1). Le site officiel du club ligérien précise que 21 joueurs ont participé à l'opposition lors de laquelle Ryad Boudebouz a marqué avant d’en découdre avec le RC Lens le week-end prochain.

On notera également que Dupraz a donné du temps de jeu à une majorité de jeunes... plus Joris Gnagnon en défense et Paul Bernardoni dans le but. Recruté cette semaine par l’ASSE, l’ancien gardien des Girondins de Bordeaux a fait ses grands débuts stéphanois hier lors de cet amical comme il l’a lui-même fait savoir sur Twitter : « Prise de marques. » Des premiers forcément mitigés puisqu'il a donc encaissé un but.

Prise de marques 🧤🟢 pic.twitter.com/MlquSPWrzp — Paul Bernardoni (@paul_bernardoni) January 7, 2022