ASSE : Bernardoni ne veut pas s'arrêter là

De plus en plus critiqué ces dernières semaines, Paul Bernardoni a retrouvé du crédit en réalisant un très bon match à Nantes (1-1) où ses arrêts ont maintenu l'ASSE dans le match... et en L1. Venu commenter ce match nul en zone mixte, le portier n'a pas tiré la couverture à lui après la rencontre. « Ce n'était pas facile émotionnellement parce qu'on savait très bien qu'il ne fallait absolument pas perdre et qu'on ne connaissait pas encore le résultat de Metz, a-t-il expliqué. À la mi-temps, on nous a clairement dit que Metz était en train de perdre. On a poussé pour égaliser et il y a eu la délivrance grâce à Romain, une superbe passe de Denis (Bouanga). Bravo à tout le monde. C'est parti maintenant, il reste deux matchs, pour le coup c'est vraiment deux finales. Quand je suis venu on avait douze points, on aurait tous signé pour faire les barrages. Maintenant on y est, à nous de faire ce qu'il faut. »

Laurent HESS

Rédacteur