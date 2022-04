ASSE : Bernardoni remobilise les Verts après la gifle lorientaise

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les Verts étaient K.-O. debout hier après la rouste endurée à Lorient (2-6). Rouste d'autant plus difficile à encaisser qu'ils ont un temps mené 2-0. Pascal Dupraz a pointé du doigt un relâchement coupable de certains de ses joueurs après la belle série de résultats positifs des dernières semaines. Paul Bernardoni fait à peu près le même constat mais lui a tenu en sus un discours mobilisateur avant les prochaines échéances (Brest, Bordeaux, Rennes, Monaco, Nice), qui seront aussi relevées qu'importantes.

« C’est un coup dur. On a perdu une finale mais il reste 21 points à prendre. Il va falloir se remettre la tête à l’endroit. Si on continue à jouer comme ça va laisser des traces. Je sais qu’on a des hommes dans ce vestiaire, on sait pourquoi on a perdu. On n’était plus ensemble, on s’est éparpillé. Il y a beaucoup de frustration. On comprend les supporters, ils sont autant que frustrés que nous. On s’en excuse mais les excuses ça ne suffit pas il faut des actes sur le terrain »

Pour résumer Le gardien de but de l'ASSE Paul Bernardoni a tenu un discours remobilisateur après la gifle reçue au Moustoir face à Lorient (2-6). Il semble persuadé que les Verts vont relever la tête lors des prochains matches, notamment contre Brest.

Raphaël Nouet

Rédacteur