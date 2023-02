ASSE : Blockapital lance sa levée de fonds (100 000 000 €) pour racheter les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Il y a quelques mois, But ! avait révélé que Bernard Caiazzo avait donné son accord en août dernier à Jean Lecler, responsable de la société Blockapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, la levée de fonds et le financement de projets, pour un rachat de l'ASSE. Le président du conseil de surveillance s'était engagé, par courrier, à céder le club à hauteur de 30 M€ si Blockapital réunissait les fonds nécessaires... sauf que le document se révélerait être un faux, avec une fausse signature de Caiazzo ! Une certitude : sur son site internet, Blockapital vient de lancer une levée de fonds, à hauteur de 100 M€, jusqu'au mois de juin, pour tenter de racheter l'ASSE. Le nom du club à acquérir n'est pas divulgué, mais la lecture du projet ne laisse aucun doute sur son identité : il s'agit bien de l'ASSE...

« Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français, peut-on lire. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet. Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place. En tant qu’investisseur, vous bénéficierez de la forte visibilité du club ainsi que de la possibilité de rentabiliser votre investissement à long terme grâce à la croissance du club. Vous serez également en mesure de participer à la stratégie et à la direction du club, ce qui vous permettra de participer activement à son succès. Rejoignez-nous pour l’achat de ce club de football historique et devenez partie intégrante de l’avenir du football français. Ce dossier est confidentiel et nous ne pouvons pas révéler le nom du club, mais nous sommes prêts à discuter de nos opportunités d’investissement avec vous en privé. »

Blockapital veut faire de l'ASSE le premier club tokenisé au monde

Le dossier serait donc « confidentiel » mais il est rendu public, et le nom du club ne peut pas être révélé mais il ne faut pas être grand clerc pour deviner qu'il s'agit de l'ASSE, avec des indices à la pelle... Blockapital met en avant, notamment : « 2 millions de fans sur les réseaux sociaux (6ème en France) et 4ème club le plus télévisé en France au cours des 5 dernières années, ce qui est un critère clé dans la distribution des droits TV », « 6ème page Facebook la plus consultée en Ligue 1, derrière Paris, Monaco, Lyon, Marseille et Lille ». On peut également lire : « Le club a fait preuve d’une réelle cohérence dans la gestion financière au fil des ans. En plus de bons résultats sportifs, en France le club est un modèle de gestion financière, avec un résultat net positif sur les 11 dernières années (unique en France). Le club est classé 5ème au classement moyen des Ligues depuis 2010/2011. Le club a fait preuve d’une forte résilience financière pendant le covid. »

Blockapital évoque « un club qui combine l’excellence sportive avec une saine gestion financière », sans préciser qu'il est tombé en L2 au printemps dernier ! Et la société d'expliquer : « Le club sera à la fois le premier club tokenisé au monde et le record du monde de tokenisation dans le monde du sport. Bien que s’adressant essentiellement aux socios, il est aussi disponible pour des gros portefeuilles, l’investissement est accessible à tous sous forme d’actions (tokens) de 100 euros numérisées et sécurisées. A terme, cela fonctionnera comme une société cotée en bourse dont les actions seront achetées et vendues directement sur un marché secondaire. Le sous–jacent de vos tokens est l’entreprise propriétaire du club et de ses actifs donc le risque de volatilité du prix est très faible c’est celui d’un club de football. Si il y a des dividendes, ils seront versés chaque mois et en plus chaque propriétaire percevra les avantages dans le club en fonction de son nombre de tokens. A chaque fois qu’un investisseur place son argent, le montant est sécurisé à la BNP Paribas via Equisafe dans un SPV (véhicule d’investissement) jusqu’à ce que le montant total de la levée soit réunit. » Avec une belle faute d'orthographe à la clé (« réunit »), qui atteste du sérieux de l'affaire et vient ajouter encore au rocambolesque du dossier de la vente de l'ASSE...