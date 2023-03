ASSE : Bodmer complimente les Verts pour leur redressement depuis janvier

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Samedi dernier, dans un stade Océane plein à craquer, l'AS Saint-Etienne a confirmé son réveil en arrachant le nul sur la pelouse du leader de L2, alors qu'il était mené 2-0 à vingt minutes de la fin. Le directeur sportif du HAC, Mathieu Bodmer, était aux premières loges pour confirmer que la série de sept matches sans défaite des Verts n'était pas due au hasard mais au très bon recrutement opéré en janvier. C'est ce qu'il a déclaré à Foot Mercato :

"On a joué Metz et Saint-Étienne la même semaine et on voit qu’ils ont des effectifs de très grande qualité. Au regard du classement, Saint-Étienne, c’est compliqué pour eux car il y a eu un départ difficile mais depuis janvier et le mercato hivernal, avec les joueurs qu’ils ont amenés, ce n’est plus du tout la même équipe… C’est une belle équipe du championnat. Au même titre que Metz, Bordeaux, Sochaux, il y a aussi Bastia, Caen, etc."