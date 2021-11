ASSE : Bodmer jette l’éponge, un ancien du LOSC balance sur Romeyer et Caïazzo

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Y aurait-il de la friture sur la ligne dans le projet de rachat de l'ASSE par Jean-Michel Roussier ? Si jusqu'à présent, l'ancien patron de l'OM, Nancy et de la chaîne Téléfoot semblait être en tête avec Mathieu Bodmer dans ses bagages, Françis Graille, ex président du LOSC, du PSG et de l'AJ Auxerre s'est lâché dans les colonnes du Progrès, déballant toutes ses informations.

« La situation se complique pour Jean-Michel Roussier »

« Mathieu Bodmer ne viendra pas. Ils lui ont demandé d’être actionnaire, mais il souhaitait seulement un poste de directeur sportif. La situation se complique pour Jean-Michel Roussier (...) Le seul investisseur qui avait de l’argent, c’était l’Américain PEAK6 en 2018. Cela aurait pu se faire, s’il n’y avait pas eu deux discours discordants. Quand on souhaite acheter un club, les contacts se font discrètement. Et on ne crie pas sur les toits : " c’est à vendre, c’est à vendre". Celui qui souhaite se positionner sur un dossier pareil, se renseigne avant. L’affaire Ravichak, c’est invraisemblable », a annoncé l'ancien dirigeant de club.

« C'est ubuesque leur histoire »

Françis Graille s'en est également pris à Bernard Caïazzo et Roland Romeyer : « Le foot, c’est clanique. Il y a un chef de meute, on adhère et on suit. Il ne peut pas y avoir en même temps deux crocodiles dans le marigot. Les deux présidents, ils ont déjà gagné de l’argent et ils se sont remboursés depuis longtemps sur le club. D’autant plus qu’ils n’ont pas investi autant que cela. Ils ne toucheront jamais l’argent qu’ils demandent. C’est ubuesque leur histoire ». Rappelons que c'est aujourd'hui que la direction de l'ASSE a prévu de communiquer ses conclusions sur les trois offres reçues après analyses de celles-ci par le cabinet KPMG.