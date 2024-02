ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Briançon !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Sorti prématurément lors de la victoire samedi dernier de l'ASSE sur la pelouse du SCO d'Angers (0-3) en raison d'une alerte à la cuisse droite, Anthony Briançon va mieux, comme l'a annoncé Olivier Dall'Oglio en conférence de presse en marge du match contre Annecy. "Anthony Briançon va bien et sera présent."

Briançon a repris l'entraînement avec ses coéquipiers !

Et comme on peut le voir sur les photos publiées par le club du Forez sur son site officiel, le défenseur central et capitaine des Verts a fait son retour ce vendredi matin à l'entraînement collectif des Verts après s'être entraîné seul en début de semaine. L'ancien Rémois devrait donc bien être présent pour affronter ce samedi les Annéciens.

Podcast Men's Up Life