ASSE : bonne nouvelle en vue avant d’aller au Havre ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

C'est le test ultime que l'AS Saint-Etienne passera samedi après-midi au stade Océane. Forts de leur série de six matches sans défaite (quatre victoires et deux nuls), les hommes de Laurent Batlles vont se frotter au leader incontesté de la L2, Le Havre. Avec ses neuf points d'avance sur le 2e (Bordeaux), le club doyen a un pied et demi à l'étage supérieur. Il possède la meilleure défense de la division (12 buts encaissés, 11 de moins que Bordeaux ou Sochaux, 29 de mieux que les Verts...) et 5e attaque (37).

Mais, bonne nouvelle pour les Stéphanois, le HAC devrait être privé de sa tour défensive Gautier Lloris. Touché à un mollet le 28 janvier à Amiens (1-1), le frère cadet d'Hugo Lloris n'est toujours pas remis, comme l'a expliqué son entraîneur, Luka Elsner, dans les colonnes de Paris-Normandie : "L’évolution est vraiment lente. Une IRM a révélé qu’il y avait encore quelques points douteux". Aucun risque ne devrait être pris par le staff normand, ce qui fera forcément la joie de l'ASSE.