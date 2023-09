ASSE, Bordeaux : les Verts et les Girondins se livrent déjà une belle bataille en tribunes

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Comme on pouvait s'y attendre, l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux ont les plus grandes affluences de Ligue 2 depuis le début de la saison. Alors que les deux clubs trustent six des dix meilleures affluences après cinq journées disputées, l'ASSE totalise en moyenne 24 067 supporters à domicile depuis le début de la saison tandis que Bordeaux en totalise 23 965 supporters. Des chiffres révélés par nos confrères de Peuple Vert.

Le classement des affluences à domicile

1. ASSE: 24 067 supporters

2. Bordeaux : 23 965 supporters

3. Caen : 15 679 supporters

4. AJ Auxerre : 14 240 supporters

5. Bastia : 13 488 supporters

6. Laval : 8 234 supporters

7. Annecy : 8 221 supporters

8. Guingamp : 7 462 supporters

9. Amiens : 6 390 supporters

10. AC Ajaccio : 5 995 supporters

11. Valenciennes : 5 623 supporters

12. Angers : 5 421 supporters

13. Troyes : 4 757 supporters

14. Grenoble : 4 657 supporters

15. Dunkerque : 4 107 supporters

16. Pau FC : 3 076 supporters

17. Rodez : 2 854 supporters

18. QRM : 2 621 supporters

19. Concarneau : 1 933 supporters

20 Paris FC : 797 supporters

L'#ASSE possède les 2, 4 et 5èmes meilleures affluences depuis le début de saison.



Saint-Étienne détient également la meilleure moyenne d'affluence à domicile en #Ligue2. https://t.co/TrxSSGUboY — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) September 4, 2023

Podcast Men's Up Life