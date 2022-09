ASSE : Bordeaux, Green, Wadji, le jeu, Batlles avait des choses à dire

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Green

"Il est venu me voir. On a parlé tranquillement, avec beaucoup de sérénité pendant une demi-heure. Il a fait une erreur sur sa relance puis sur sa sortie. On verra ce qu'il se passe par la suite. On met des choses en place."

Les Girondins

"Honnêtement, je suis surpris par le début de saison de Bordeaux. Les jeunes ont très bien répondu aux attentes du coach, entourés par certains joueurs de grands talents. Ils ont su créer une osmose. S'ils sont premiers, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, je suis très heureux d'etre ici. Oui, il y a eu des choses qui se sont passés avec les Girondins. Moi j'ai envie de gagner avec l'ASSE. Il faut que David Guion assume d'être premier. Dire qu'il vient en challenger, c'est de la com."

Wadji

"Wadji peut nous apporter son jeu en profondeur, sa vitesse et sa puissance. C'est plus un joueur d'axe que de couloir. A nous de trouver le meilleur système possible. Il est complémentaire de Krasso."

Le groupe

"Il y a six joueurs menacés de suspension avant Grenoble. Je serais obligés d'en tenir compte. Je veux aussi faire jouer les jeunes. Je n'ai pas de blessés, Victor (Lobry) est de retour. J'aurais donc des choix à faire et je suis très content de les faire."

Propos retranscrits par Le Progrès.