ASSE : Bouanga a vécu un moment hallucinant avec la sélection du Gabon

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La vie de Denis Bouanga est sacrément agitée en ce moment ! Entre les mauvais résultats de l'ASSE qui entraînent des actions des ultras, les critiques qu'il a endurées après un post sur les réseaux sociaux sur Mattéo Guendouzi (OM) ou les dernières péripéties de la sélection gabonaise, l'attaquant de l'ASSE a eu son lot de moments particuliers. Mais ce n'était pas fini !

En effet, ce mercredi, lui et ses coéquipiers de la sélection gabonaise ont rencontré l'ancien Stéphane Nguema et des membres de l'association nationale des footballeurs locaux. Leur but ? Faire part aux expatriés de leur situation très difficile, à tous les niveaux. Seulement, en plein milieu de cette réunion, la police a débarqué pour arrêter les membres de l'ANFPG ainsi que Nguema ! Une scène des plus choquantes, rapportée par Foot365, qui risque de marquer Bouanga et ses partenaires à deux jours de la réception de la Libye.

INFO #Gabon via @edgard_ken : Stéphane Nguema et plusieurs membres de l'ANFPG arrêtés en marge du rassemblement des Panthères 🇬🇦 #WCQ2022...⬇️https://t.co/NInMww62it — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) November 10, 2021