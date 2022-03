ASSE : Bouanga dans tous les coups, les 5 enseignements de la victoire face à Metz

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Denis Bouanga dans tous les coups

Présenté comme un joueur de « Ligue des Champions » et le successeur de Romain Hamouma par Pascal Dupraz, le Gabonais a fait ce qu'il fallait pour libérer les Verts à la 52e minute d'une reprise en glissant. Contre Metz, l'ancien Nîmois a montré ses deux visages : le démon, lorsqu'il a tenté de marquer de la main et récolté un carton jaune (20e) et raté ses occasions de 2-0 (72e, 83e et 84e), l'ange pour faire exploser Geoffroy-Guichard d'une reprise de volée en glissant (52e).

Falaye Sacko, bonne pioche confirmée

Assurément le meilleur coup du Mercato d'hiver ligérien, le Malien s'impose avec Sada Thioub (auteur de son meilleur match face aux Grenats) et Eliaquim Mangala comme l'un des sept mercenaires sur lesquels les Verts peuvent le plus compter... Sauf que lui est pour le coup vraiment régulier. Toujours aussi serein défensivement, Sacko – qu'on ne dit pourtant pas très offensif dans son jeu – s'est offert le luxe du centre décisif pour le but de Bouanga. Il est passé proche du penalty concédé (86e) mais la VAR l'a sauvé après une faute messine sur Mahdi Camara au départ de l'action.

Ryad Boudebouz, des éclairs mal récompensés

A la baguette dans le 5-2-1-2 de Pascal Dupraz, l'Algérien est capable de gestes « total-régal ». Il l'a montré dès la 5e minute avec un enchaînement des deux pieds d'une classe folle pour lancer Denis Bouanga, trop court devant Caillard, et à la 72e pour décaler le Gabonais. Une complicité vraiment intéressante existe entre les deux hommes.

Au niveau comptable, c'est un super coup !

En bas de classement, il s'agissait d'un match à six points. Forcément, le gagner quel que soit le score était un pré-requis. Les Verts ont fait le boulot. Avant les matchs Bordeaux – Troyes et Lille – Clermont, l'ASSE a repris la 16e place à Lorient, battu contre l'OL (1-4), revenant à trois unités des Auvergnats et à quatre d'un SCO Angers sur la pente descendante avant son derby face à Rennes. Comptablement, Saint-Etienne n'est plus qu'à cinq victoires du maintien assuré. Il reste onze journées pour les obtenir...

Le Chaudron a fait la différence... Et a soutenu Antonetti

Avec plus de 36 000 spectateurs, record de la saison et depuis deux ans, le Chaudron a été au rendez-vous ce dimanche. Devant l'importance de ce choc à six points, le « 12e homme » n'a pas été de trop, présent pour pousser et avec le bon état d'esprit, n'hésitant pas à soutenir le coach adverse Frédéric Antonetti, suspendu pour 10 matchs après en être venu aux mains avec un dirigeant lillois il y a deux semaines. La classe jusqu'au bout dans le Forez...

