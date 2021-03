ASSE : Bouanga et Kolo regardent dans la même direction avant Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Selon Timothée Kolodziejczak, après la victoire à Angers (1-0), samedi, le maintien est en bonne voie pour l'ASSE. « A Angers sur un terrain compliqué ce n'était pas facile mais on a essayé de jouer, de rester calmes, a commenté le défenseur. Il y a eu beaucoup de déchet mais on a été entreprenants, solidaires et on repart avec la victoire. Elle nous fait du bien. On a besoin de points pour se maintenir mais si on continue comme ça en étant solidaires, solides, en prenant un peu de plaisir, ça va le faire. Il reste deux ou trois victoires à aller chercher. On va le faire ! On se doit de le faire. »

Bouanga : « On ne regarde pas derrière nous »

Sur le site du club, Denis Bouanga s'est voulu tout aussi ambitieux. « Cette victoire fait vraiment du bien, on l'attendait, a commenté le Gabonais. On a dix finales à jouer, on en a gagné une. Maintenant, on va vite se concentrer sur Monaco. On ne regarde pas derrière nous, on essaie de regarder devant nous. Il faut savourer ce succès et se concentrer sur Monaco. »