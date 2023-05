ASSE : Boudebouz a changé le cours de l'histoire

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'était un raté. Avant le chaos et une descente en Ligue 2. Ryad Boudebouz, pas vraiment au sommet de sa forme trois années durant, échouait dans sa tentative lors de la séance de tirs au but lors du match de barrage perdu par l'ASSE contre l'AJ Auxerre. Les supporters envahissaient la pelouse, les Verts filaient au purgatoire et l'Algérien, lui, libre de tout contrat, rejoignait un club de D2 en Arabie saoudite (Al Ahli).

Les choses ont changé depuis. Car c'est Boudebouz, et une fois encore sur pénalty, qui a offert l'accession en première division à son club. Comme vous pouvez le voir ci-dessous.