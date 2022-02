ASSE : Boudebouz déclare sa flamme aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Arrivé depuis l’été 2019 au club, Ryad Boudebouz est un homme important dans l’effectif des Verts. L’ancien joueur de Montpellier a trouvé une vraie famille à l’ASSE et compte bien faire tout son possible pour aider le club à rester en Ligue 1 la saison prochaine.

Dans un entretien à RMC Sport, il s’est exprimé sur les supporters de l’ASSE : « Le public, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais pour nous, c'est un appui de malade sur un terrain. Le public te fait gagner 7 à 10 points sur une saison. Et ça, il faut en être convaincu. Le prochain match à domicile, c'est contre un concurrent direct, il faut que le stade soit plein. Même si, par nos performances, certains ont moins envie de venir... il faut que le Chaudron brûle, qu'on prenne des points et qu'on se maintienne. C'est une force incroyable pour les joueurs dans une situation comme celle-ci, on a besoin de ça ».

Des propos qui ne manqueront pas de réjouir les fans de l’ASSE.

#TousdansleChaudron...

𝗞𝗢𝗣 𝗡𝗢𝗥𝗗 ✅

𝗛𝗘𝗡𝗥𝗜-𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗜𝗡𝗙𝗘𝗥𝗜𝗘𝗨𝗥 ✅



C'est (déjà) complet pour #ASSEFCM ! Venez on remplit le reste maintenant ? Toutes les places sont à 10€ 🔥 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 22, 2022