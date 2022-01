ASSE : Boudebouz dévoile déjà le vainqueur de la CAN 2022 !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Ryad Boudebouz (31 ans) suivra de loin la CAN. Depuis la France, où il aura la mission de tenter de sauver l’ASSE d’une relégation en Ligue 2 qui la menace, l’international algérien ne manquera rien d’une compétition qu’il adore mais qu’il sait compliquée à gérer pour les clubs concernés.

« Il faut aussi se mettre à la place des clubs. Ils perdent des joueurs qu’ils payent pendant un mois, en pleine saison. Je ne saurai pas dire qui à tort ou raison, a-t-il commenté dans Le Progrès. J’essaye de ne pas prendre parti et de voir les deux côtés : je comprends que les sélectionneurs veulent avoir les meilleurs joueurs et que les clubs aimeraient les garder. C’est difficile. »

Au niveau de ses attentes personnelles, Boudebouz n’attend rien d’autre qu’un sacre de l’Algérie début février ! « Pour moi, et sans dénigrer le Gabon de Denis et la Guinée de Saidou, la Tunisie de Wahbi et le Cameron d'Yvan et Harold ont le plus de chances d’aller loin. Mais même s’ils ont le plus de chances, l'Algérie va la gagner », a-t-il glissé dans un sourire qui en dit long sur son patriotisme. Pour rappel, la CAN démarre par le match Cameroun-Burkina Faso, qui démarrera à 17h.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 4, 2022