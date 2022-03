ASSE : Boudebouz envoie déjà un premier message au LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But : Ryad, quels sentiments vous laisse la victoire contre Metz (1-0) ?

Ryad BOUDEBOUZ : C'était un match très important, face à un concurrent direct. C'est bien d'avoir gagné. Sur le plan comptable, c'est une bonne opération. On restait sur un nul et une défaite, mais on avait montré de bonnes choses à Paris. On poursuit sur notre dynamique. On est mieux depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas fini. Il ne faut pas lâcher.

Vous vous êtes fait peur sur la fin, avec ce penalty annulé...

Oui. On a eu l'opportunité de tuer le match. C'est ce qui nous fait encore défaut. Quand on peut se mettre à l'abri, il faut le faire.

A quoi attribuez-vous ce renouveau ?

A notre solidarité. On est très unis. Et on retrouve le public aussi. Il est très important. Il nous donne de la force.

La confiance est revenue ?

On en engrange petit à petit. C'est une saison particulière. A un moment, on n'avait que 12 points. Ça a duré un petit moment. On n'avançait plus. On avait 7-8 points de retard. Mais on n'a pas lâché et on est récompensés. C'est bien. Il faut continuer de s'accrocher. On va à Lille. On va essayer de les mettre en difficulté.