ASSE : Bouhazama met un stop à Perrin

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Outre le marché hivernal, crucial pour l'avenir de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin mène plusieurs chantiers de front. Il a été dit que le nouveau coordinateur sportif des Verts voulait faire revenir Abdel Bouhazama pour prendre la tête du centre de formation. L'éducateur est actuellement en poste au SCO d'Angers. Une proposition alléchante à laquelle il ne va cependant pas donner suite, comme il l'a expliqué au site Poteaux Carrés.

"Revenir à Saint-Etienne ? Non, non. Je suis bien à Angers. J’y suis même très, très bien. Je suis heureux au SCO, j’ai un bon président. Je m’éclate, on me laisse travailler. S’il y avait quoi que ce soit, la première personne que j’aurais informé, c’est mon président. Ce n’est pas d’actualité, je suis sous contrat et je respecte toujours mes contrats. J’aime bien l’ASSE, j’ai fait ce que j’avais à faire quand j’étais là-bas. Le SCO m’a offert l’opportunité d’être directeur de centre."

#ASSE L'avis d'Abdel : Directeur du centre de formation du SCO, Abdel Bouhazama a entraîné cette saison Paul Bernardoni et Sada Thioub en N2 et a rencontré il y a un mois et demi...https://t.co/nCgjfcBZW0 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) January 6, 2022