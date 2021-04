ASSE – Brest (1-2) : la véritable raison de la sortie prématurée de Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE surpris sur sa pelouse par Brest (1-2) après avoir ouvert la marque, Claude Puel se retrouve (encore) sous le feu des critiques du fait de ses choix. En effet, à la 53e minute, le Castrais a effectué un triple changement, sortant notamment son buteur Wahbi Khazri alors que le score était encore de 1-0.

La chaleur et le Ramadan ont pesé dans le choix de Puel

« On a eu du mal à terminer la première mi-temps. On a été poussif en début de deuxième. Après les changements, on a repris l'ascendant et on a eu plusieurs balles de 2-0 », a justifié Claude Puel, loin de regretter ses décisions même si l'ASSE détient aujourd'hui le record de points perdus après avoir ouvert la marque (22 pts).

Pour le Tunisien, meilleur buteur de Ligue 1 sur mars – avril derrière Kylian Mbappé (6 buts), le choix était finalement assez logique. Samedi en milieu de journée, il faisait en effet très chaud à Geoffroy-Guichard et Wahbi Khazri, qui fait le ramadan, commençait à piocher. Claude Puel a donc choisi de le protéger en prévision des échéances futures.