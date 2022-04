ASSE – Brest, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Pour ce match, Pascal Dupraz récupère Wahbi Khazri et Mahdi Camara. Le premier est remis de sa blessure, le second sort de sa mise à pied pour écart de conduite. En revanche, Yvan Neyou est suspendu et l'infirmerie reste bien saturée (Crivelli, Hamouma, Maçon, Moueffek, Sacko, Gnagnon).

Les absents du côté de l'ASSE : Neyou (suspendu), Crivelli, Hamouma, Maçon, Moueffek, Sacko, Gnagnon (blessés).

Avec Khazri... et Mahdi

Côté Brestois, cela va plutôt pas mal pour Michel Der Zakarian même si le coach armoricain sera privé de son nouveau buteur uruguayen Martin Satriano, suspendu.

Les absents du côté de Brest : Satriano (suspendu).

ASSE : Bernardoni - Mah.Camara, Mangala, Nadé - Thioub, Youssouf, Gourna, Kolodziejczak (ou G.Silva) - Boudebouz - Khazri (cap.), Bouanga.

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet (cap.), Hérelle, Duverne - Belaïli (ou Del Castillo), Lasne, Belkebla, Honorat - Le Douaron, Mounié.

Alexandre Corboz

Rédacteur