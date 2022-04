ASSE - Brest : les compos sont là !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

ASSE : Bernardoni - Bakayoko, Mangala, Nadé - Thioub, Camara, Gourna-Douath, Silva - Boudebouz - Khazri, Bouanga.

SB29 : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne - Belaïli, Belkebla, Agoumé, Del Castillo - Honorat, Mounié.

Pour résumer

Deuxième match de la 32e journée, ASSE-Brest doit permettre aux Verts de reprendre leur marche en avant dans la course au maintien après deux lourds revers et dix buts encaissés. Voici les onze de départ choisis par Pascal Dupraz et Michel Der Zakarian.