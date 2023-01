ASSE : Briançon blessé, le retour de Giraudon fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Oui, par la force des choses

« Autant j'étais le premier à ne plus vouloir de Jimmy Giraudon après la défaite des Verts en novembre dernier face à Rodez et son exclusion en forme de démission, autant j'estime aujourd'hui que le temps a fait son œuvre et que, par la force des choses, il faut un peu d'expérience dans l'axe central des Verts.

Anthony Briançon était le joueur de devoir pour accompagner la jeune garde (Saïdou Sow en ce moment). Sa blessure, même si elle est moins longue et moins grave que prévu, pose un vrai souci de constitution du binôme car aucun des jeunes formés à l'Etrat n'est en capacité de prendre le « lead ». Alors oui, Jimmy Giraudon est taillé pour une défense à trois et Laurent Batlles joue à quatre depuis la reprise mais a-t-on réellement d'autres choix ?

Même s'il sort d'une saison et demie complètement ratée, Jimmy Giraudon a quand même été un bon défenseur de Ligue 2. Piqué au vif, relégué au banc par son coach Laurent Batlles, l'ancien Troyen a beaucoup de choses à prouver. Si le club veut s'en débarrasser l'été prochain et ne pas attendre la fin de son contrat en 2024, il faudra bien le valoriser. C'est sans doute le bon moment. Peut-être que je suis un idéaliste mais j'attends une réaction d'orgueil de la part du Rochelais. »

Alexandre CORBOZ



Non

« A force de le critiquer, je vais tout d'abord préciser : je n'ai rien contre Jimmy Giraudon. Je ne le connais pas. Je parle de l'homme. Et le joueur ne doit pas être si mauvais que ça puisqu'il a été champion de L2 avec Troyes. Mais sa première partie de saison avec l'ASSE m'a vraiment refroidi. Et il l'avait conclue en se faisant expulser contre Rodez (0-2), abandonnant ses coéquipiers pour un geste d'humeur, dilapidant les maigres espoirs de revenir dans la partie. Ce jour là, ses nerfs avaient lâché et il avait craqué, lâché son équipe et son coach, Laurent Batlles, qui l'avait fait venir à Saint-Etienne, pour un apport très décevant voire même catastrophique... Giraudon avait été recruté pour être le chef de la défense verte et avec 34 buts encaissés en 20 matches, l'ASSE est la pire défense de L2. En plus, Giraudon n'aime pas jouer dans une défense à quatre. Il préfère jouer à trois. Et c'est selon moi une autre raison pour répondre « non » à son éventuel retour dans l'équipe. Parce que ce système à trois, non. Non, non et non ! Il a déjà fait ses preuves, dans le mauvais sens, alors oublions le ! J'en profite pour regretter le départ en prêt d'Abdoulaye Bakayoko au Puy. Je ne vois pas ce que cela va apporter au joueur de jouer le maintien en N1. Et entre Giraudon et lui, selon moi, il n'y a pas photo. »

Laurent HESS