ASSE : les Verts ne sont pas favoris pour Briançon

Anthony Briançon a été choisi par Laurent Batlles pour son expérience sur le terrain et surtout en ce qui concerne les relégations et les missions "remontée" en Ligue 1. Avec calme et lucidité, l'ancien Nîmois tempère sur la situation des Verts avant l'ouverture de la saison samedi à Dijon.

"Tout le monde a hâte de démarrer ce championnat, on a fait une super préparation alliant travail et plaisir mais là on rentre dans le vif du sujet. Dijon est une très belle équipe de ce championnat qui fait partie des candidats à la montée, qui va plus qu'exister dans ce championnat, ils ont une équipe pour" a déclaré la recrue stéphanoise au sujet de ses premiers adversaires en match officiel sous le maillot vert.

"Ce n'est pas parce que l'ASSE est descendue qu'elle est favorite"

"Il faut respecter ce championnat qui est de plus en plus attractif et compliqué, il y a de plus en plus de candidats à la montée. C'est un championnat qui est beau mais difficile. Ce n'est pas parce que l'ASSE est descendue qu'elle est favorite. (...) Les équipes reléguées sont toujours considérées comme telles. Mais il y a beaucoup de grosses écuries en L2. Ça ne sera pas facile mais disons qu'on fera partie des prétendants à la montée." a tempéré l'arrière central des Verts.

Coup d'envoi de la 1ère journée de Ligue 2 BKT ce samedi 15h au stade Gaston Gérard de Dijon pour Anthony Briançon, et ses nouveaux coéquipiers.