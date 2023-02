ASSE : Briançon fixe définitivement la date de son retour

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Blessé à la jambe gauche lors de la défaite de l'AS Saint-Étienne contre Sochaux (3-2), le 28 janvier dernier, Anthony Briançon, qui se fera enlever ses 21 points de suture ce vendredi, se rapproche d'un retour.

"Il n'y a pas de raison que je ne sois pas à Nîmes"

Dans les colonnes du Progrès, le défenseur central et capitaine des Verts a donné la date de son retour sur les terrains. "C’est dur de se retenir. J’ai tendance à vouloir aller vite, à faire les choses comme avant ma blessure. Je n’ai qu’une hâte, c’est revenir avec les copains. J’avais peur d’avoir un peu d’appréhension mais je n’en ai pas. J’aurais pu me faire bien plus mal. (...) Si je fais une semaine normale d’entraînement, il n’y a pas de raison que je ne sois pas à Nîmes."

Pour résumer Blessé à la jambe gauche depuis la défaite contre Sochaux (3-2), le défenseur central et capitaine de l'ASSE, Anthony Briançon, a fixé son retour sur les terrains au déplacement à Nîmes, le 20 février prochain.

Fabien Chorlet

Rédacteur