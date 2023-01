ASSE : après Niort, Briançon fixe un nouveau cap à ses coéquipiers

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

On dirait bien que les Verts se sont passés le message après leur victoire à Niort (1-0) hier soir. Aucun n'a voulu s'enflammer alors qu'il s'agissait du deuxième succès consécutif (après Laval, 1-0 aussi) et que l'ASSE est montée de la 20e à la 18e place. Le capitaine des Verts, Anthony Briançon, a même déclaré au Progrès qu'il ne fallait pas faire de projection, ne pas voir plus loin que le choc contre Sochaux le 28 janvier.

"C’était important d’enchaîner après notre victoire contre Laval. Il faut garder cet état d’esprit et continuer. On sait que si on ne prend pas de but, on est capable, devant, d’en marquer à tout moment. Aujourd’hui (lundi), on est récompensé, mais il ne faut pas s’enflammer. On est toujours relégable et un gros match nous attend dans quinze jours contre Sochaux."