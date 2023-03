ASSE : Briançon rappelle ses troupes à l'ordre avant Le Havre

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But ! : Anthony, quels sentiments vous laisse le match nul contre Amiens (1-1) ?

Anthony BRIANCON : Il laisse des regrets, de la frustration. On a eu les occasions pour tuer le match en première mi-temps. Mais on est tombés sur une belle équipe qui avait bien analysé notre jeu. Il aurait fallu être plus tranchants pour éviter leur but. Il y avait la place pour faire mieux que ce 1-1. C'est un résultat frustrant.

Est-ce une contre-performance ?

Non. On est toujours sur notre belle série. On prend un but mais on reste quand même assez solides. A domicile, c'est sûr que c'est toujours un peu décevant de ne pas prendre les trois points, mais il y a deux mois on aurait sans doute perdu ce match là. On a eu les ressources pour revenir, on aurait même pu gagner. On va retenir cette réaction de l'équipe ou plutôt du groupe car les entrants ont fait du bien sur la fin.



Vous n'avez plus que 4 points d'avance sur le premier relégable...

Oui. Mais il y a six matches on était dernier. On ne peut pas se permettre de l'oublier. Tout le monde aurait signé pour qu'on remonte comme ça au classement, pour qu'on en soit là aujourd'hui. On ne peut pas gagner tout nos matches. Et quand on ne peut pas gagner, c'est bien de ne pas perdre. On va se contenter de ce point. Le compteur tourne. Maintenant un gros match nous attend au Havre, chez le leader. On va bien se reposer, bien le préparer.



Comment faut-il aborder ce match ?

Avec humilité. Avec l'ambition d'aller chercher des points. On en a besoin. On n'est pas encore maintenus. Dans les intentions, dans l'état d'esprit, il faudra rester dans ce que l'on fait depuis le début de l'année. On est sur une bonne dynamique. Il faut la faire perdurer.



Gautier Larsonneur n'y est pas étranger. Il a encore été décisif contre Amiens...

Oui. Cela fait quelques matches qu'il est très performant, qu'il est décisif. On sait qu'on peut avoir confiance en lui. Il montre de très bonnes choses.



Votre blessure à la jambe n'est plus qu'un mauvais souvenir ?

Oui, c'est ça. Je n'ai plus de douleur. Mais ça reste pas très joli joli. J'irai à la plage en survêt ! (rires)

Vous avez été ménagé avant Amiens...

J'avais un peu mal à une cheville mais rien de méchant. Ça va.



Qu'avez-vous pensé de l'ambiance en tribunes ?

C'était encore extra. Il y a 23 000 spectateurs alors qu'on est 13e. C'est une force pour nous. Les supporters sont présents depuis le début, à domicile, à l'extérieur. Même quand on était derniers ils étaient là pour nous pousser, avec bienveillance.

Vous avez eu beaucoup de corners contre Amiens...

On les travaille. On sait qu'on doit être plus décisifs sur les coups de pied arrêtés. C'est un axe de progression pour nous.