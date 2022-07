ASSE : Briançon révèle son principal objectif avec les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Anthony Briançon, fort de ses 10 années d’expérience à Nîmes, a partagé sa vision et son ambition au micro de RMC à l’aube d’une saison particulière pour l’ASSE :

« Saint-Étienne est un grand club mais aujourd’hui on descend, on a des points en moins, on va tout faire pour remonter le plus vite possible mais il ne faut pas croire que cela va être facile. C’est un championnat qui est homogène et très relevé avec de très grosses équipes notamment cette année. Ce sera difficile et c’est pour cela qu’on espère remonter sur deux ans. »

« Je n’ai pas hésité une seule seconde »

Le défenseur central a également fait part de sa décision de venir à Saint-Étienne et n’a pas caché son enthousiasme en ce qui concerne le projet sportif des Verts.

« Déjà je ne pense pas que cela soit une galère puisque Saint-Étienne est un grand club. Après les premiers contacts avec l’ASSE, je n’ai pas hésité une seule seconde. Je ne savais pas ce qui allait se passer au niveau des sanctions après le match d’Auxerre mais au-delà de cela, c’est le projet qui m’a intéressé. C’est un beau challenge, pour un compétiteur il n’y a rien de mieux. »

L’ASSE a encore beaucoup de travail sur le mercato pour aborder sa saison de Ligue 2, néanmoins les Verts ont mis la main sur un leader et un joueur d’expérience qui pourra guider le groupe dans l’épreuve de la deuxième division.

Pour résumer En stage en Savoie avec ses nouveaux coéquipiers, Anthony Briançon, qui a connu la Ligue 2 et la remontée, s’exprime sur les ambitions de l’ASSE avec du recul et de l'expérience. L'ancien Nîmois espère ramener l'ASSE en Ligue 1 d'ici deux ans et prévient de la difficulté du championnat de Ligue 2 qu'il a connu avec Nîmes.

