ASSE : c'est confirmé pour un retour attendu par Dupraz

On le disait en début de journée, suivant les résultats des deux 8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations disputés ce dimanche, Pascal Dupraz pourrait récupérer Denis Bouanga et Wahbi Khazri dès le match en retard contre Angers mercredi. Ce qui changerait considérablement la donne au niveau offensif, le Tunisien étant le meilleur buteur des Verts.

La Tunisie de Khazri joue ce soir mais pour Denis Bouanga, la CAN, c'est fini. Son Gabon s'est en effet incliné face au Burkina Faso (1-1, 7 t.a.b. à 6). Réduites à dix en seconde période, les Panthères ont tout de même trouvé les ressources pour égaliser dans les arrêts de jeu. Bouanga est entré en jeu à la 50e. Forcément déçu, il devrait quitter le Cameroun au plus vite et revenir à Saint-Etienne sans passer par la case Gabon. Ce qui ferait qu'il pourrait être aligné face au SCO.

