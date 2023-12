ASSE : c’est officiel pour Olivier Dall’Oglio, ses premiers mots en Vert !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’arrivée d’Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’AS Saint-Étienne a été officialisée par le club forézien. L'ancien entraîneur du Montpellier HSC et du Stade Brestois s'est engagé pour six mois avec un an en option en cas de montée. L'intéressé sera présenté à la mi-journée.

"C'est un nouveau défi dans un club mythique. Il va falloir aller vite, mais je suis vraiment confiant. Je vais transmettre ma détermination à tout le groupe. Il va falloir être rigoureux, vigilant, avoir la concentration nécessaire. C'est sur ces aspects que je vais appuyer dans un premier temps ", explique-t-il sur le site officiel des Verts.

"Olivier est le premier entraîneur que nous avons rencontré, affirme Loïc Perrin. Le contact avec lui a tout de suite été bon. Je suis très content qu’il nous rejoigne avec l’ambition de redonner de la confiance au groupe. Il a l’expérience, le recul nécessaire pour mener à bien cette mission."

✍️ Olivier Dall’Oglio nommé entraîneur de l’équipe professionnelle ! 💚



L’ASSE souhaite la bienvenue au technicien de 59 ans et à son adjoint Grégory Peres ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 12, 2023

