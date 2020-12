ASSE : c’est officiel, Puel a enfin trouvé le messie des Verts !

L’ASSE va mieux. Grâce à deux prestations honorables, les hommes de Claude Puel ont su enrayer la spirale de défaites et restent sur deux nuls encourageants contre le LOSC (1-1) et Dijon (0-0). Il en faudra évidemment plus pour passer des fêtes de fin d’année au chaud mais un nouveau pas pourrait être franchi vendredi lors de la réception du SCO d’Angers en ouverture de la 14e journée de L1 (21h).

L'ASSE ne perd jamais avec Debuchy cette saison

En attendant, le messie des Verts semble porter un nom : Mathieu Debuchy. C’est simple, l’ASSE ne perd plus depuis qu’il a repris une place de titulaire dans le onze de Puel ! « Son retour fait décidément le plus grand bien aux Verts, confirme L’Équipe, qui lui a attribué la note de 6/10 à Dijon. Dijon est passé une seule fois de son côté, en première période (6e). Le reste du temps, il est parvenu à le bloquer, mais aussi à l'arpenter pour délivrer de bons centres. S'il s'est montré moins offensif en seconde période, il a continué à performer. »

Un seul but pris avec le capitaine de l'ASSE comme titulaire !

Les bonnes performances individuelles de Debuchy rejaillissent directement sur le collectif stéphanois. Avec leur capitaine sur le rectangle vert cette saison, les Verts n’ont ainsi pris qu’un but. C’était il y a dix jours face au LOSC (1-1). Titulaire à cinq reprises, l’ancien défenseur du LOSC est toujours invaincu (3 victoires et 2 nuls). Contractée en septembre face à l’OM (2-0), sa blessure pourrait décidément laisser plus de regrets que prévu à Puel.