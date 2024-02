ASSE : ça se présente déjà bien face au Paris FC

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE se porte bien. Du moins depuis trois matches avec autant de victoires et une place retrouvée dans le Top 5 de la Ligue 2 qui lui laisse espérer un éventuel retour au sein de l'élite.

Aucune défaite

Samedi prochain, à 15 heures, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio tenteront de signer un quatrième succès consécutif sur la pelouse du Paris Football Club. Et de toute évidence, le voyage se présente plutôt bien. Car au contraire de ce qu'il s'est si souvent passé avec le PSG, longtemps considéré comme la bête noire des Verts, l'autre club parisien réussit on ne peut mieux aux Stéphanois. Quatre matches dans l'histoire et 3 victoires pour un match nul, comme le rappelle le site ASSEstats.

A noter qu'une seule de ces rencontres, du moins en championnat (les Verts avaient affronté le PFC en Coupe il y a quelques années), a eu lieu à Charléty. C'était la saison passée avec une victoire de l'ASSE, 4-2.

