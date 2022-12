Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Sur ce point arraché à la fin

« Je suis surtout très fier de ce que les joueurs ont donné ce soir. On a joué contre une belle équipe de Caen mais on a dominé notre match. Il y a encore des réglages à faire. On a centré 17 fois en première mi-temps. On doit s'améliorer sur les centres. Mais je suis très heureux pour les joueurs qui n'ont rien lâché. Le contexte n'est pas facile quand on est dernier. On prend un point important face à une équipe qui va jouer le haut de tableau. Pour nous, ce n'est pas un soulagement. On n'est qu'au début de notre remontée mais pour les efforts des joueurs, pour les gens qui sont là avec nous, c'était important de montrer à un moment donné cet état d'esprit. Le jeu est plus secondaire même si, ce soir, je pense qu'on a fait des choses intéressantes ».

Sur son implication

« Je suis avec eux. Je suis rentré sur le terrain avec eux alors que ça fait deux ans et demi que je ne le faisais plus avant le match. Je veux les accompagner. Je veux les aider. Ce n'est pas facile pour eux, comme ce n'est pas facile pour tout le monde. Pour autant, on ne peut pas lâcher. Quand on vit dans cette région, on sait qu'on ne peut pas lâcher. C'est ce que j'ai demandé à mes joueurs. On a été récompensé pour une fois ».

Sur Gaëtan Charbonnier en sauveur

« C'est quelqu'un qui connait très bien les joutes de la Ligue 2, qui se bat, qui est toujours bien placé. C'est un leader. Quand vous avez un joueur comme ça devant le but, il y a but. J'espère que ça va continuer. On va désormais passer en 2023 en continuant de construire avec ce groupe et en l'améliorant un peu ».

Sur le Mercato

« Dennis Appiah ne sera surement pas la seule arrivée. Pour autant, vous avez vu l'intensité mise par les joueurs ce soir ? Pour se maintenir, il faudra compter sur tout le monde... »

Sa joie sur le but

« On en a besoin. On sort d'un match à Annecy où on tire 17 fois, on a 21 corners et on perd. On n'a pas de réussite et le match d'après, sur une touche, vous prenez un penalty... Comme je leur ai dit, quoi qu'il arrive, on est tous ensembles et c'est comme ça qu'on obtiendra quelque chose. Ce n'est pas ce que je voulais. On aurait préféré gagner. Prendre un point ce n'est pas suffisant mais cela permet de couper cette spirale de défaites. Cela va nous permettre de passer deux ou trois jours un peu plus calme avant de reprendre le travail pour les deux matchs très importants face à Laval et Niort, des concurrents directs ».