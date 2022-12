ASSE - Caen : cinq titulaires à Annecy éjectés du onze par Batlles ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Quatre jours après la défaite sur la pelouse d'Annecy (2-1), l'AS Saint-Etienne, toujours lanterne rouge de Ligue 2, reçoit ce vendredi le Stade Malherbe de Caen, à l'occasion de la 17e journée de championnat. Selon les informations du Progrès, Etienne Green, Abdoulaye Bakayoko, Louis Mouton, Mathieu Cafaro et Jean-Philippe Krasso, de retour de suspension, devraient être titularisés en lieu et place de Matthieu Dreyer, Anas Namri, Benjamin Bouchouari, Dylan Chambost et Ibrahima Wadji. Gaëtan Charbonnier, arrivé récemment dans le Forez en provenance de l'AJ Auxerre, devrait de nouveau être sur le banc.