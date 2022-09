ASSE : Cafaro repousse une excuse facile après Guingamp

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'AS Saint-Etienne restait sur quatre matches sans défaite (victoires sur Bastia et Bordeaux, nuls à Valenciennes et Pau) avant son déplacement à Guingamp. Un succès aurait pu lui permettre de prendre ses distances avec la zone rouge. Hélas, c'est avec une défaite (1-2) que les Vert ont rallié le Forez. Défaite survenue après un trajet compliqué à l'aller, la grève des contrôleurs aériens ayant bouleversé les plans stéphanois pour rallier les Côtes d'Armor. Mais pour Mathieu Cafaro, cela ne pouvait pas servir d'excuse...

"On a fait un beau match collectivement mais on a manqué d'efficacité, ça ne nous a pas permis de marquer des buts, a-t-il déclaré en zone mixte, dans des propos rapportés par EVECT. Il faut basculer dans l’efficacité et ce sera bien pour l’avenir. C’est un tout, on a failli aujourd’hui, il y a des jours sans. En déplacement, il faut éviter de prendre des buts au maximum, il faut plus de réalisme dans la surface offensivement. Je n’ai n’ai pas le sentiment que les attaquants se sont compliqués la vient vie face à Guingamp, ils étaient juste en manque de réussite. Dans les jours à venir, ça va basculer. Le voyage ? C’était une journée spéciale, forcément, que nous avons vécue. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça, on a connu le monde amateur, on a déjà tous vécu ce genre de journée."