ASSE : Caïazzo de passage en France, une nouvelle rumeur de vente apparaît

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Forcément, la nouvelle ne s'est pas répandue. Et c'est au détour de photos prises par une agence professionnelle que certains ont pu découvrir la présence, en France et même au Parc des Princes lors de PSG-Lens, de Bernard Caïazzo, l'un des deux actionnaires (avec Roland Romeyer) de l'ASSE. Ce dernier, qui n'habite plus en France et n'a même pas mis un pied au stade Geoffroy-Guichard depuis des lustres, profiterait-il des dix ans de la victoire en Coupe de la Ligue, et des festivités prévues samedi prochain dans le chaudron, pour effectuer son retour ? On en doute.

Les Ultras stéphanois ne sont pas disposés à saluer sa présence et ce pourrait même être une source considérable de tensions. Liée ou non à la présence de Caïazzo au Parc, une nouvelle rumeur quant à la vente du club vient tout juste de sortir. Et émane du site Peuple-Vert qui s'appuie sur un article du magazine Entreprendre dédié au milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky.

Il est fait mention dans ce même article des nombreux achats du milliardaire, déjà présent en France dans la presse, l'édition et l'industrie. Kretinsky est propriétaire du Sparta Prague et détient des parts du club anglais de West Ham. Pourrait-il être intéressé par l'ASSE ? En guise de réponse, Entreprendre indique que le Tchèque détient déjà 10% du capital de Casino. "Enfin, Kretinsky, grand amateur de ballon rond, a également mis quelques billes dans le football. Propriétaire du Sparta Prague (République Tchèque) depuis 2004, il possède 27 % du club anglais de West Ham. Il se murmure qu’il étudie d’autres dossiers, notamment en France… Saint-Etienne ? Le club est à vendre, et l’un de ses partenaires historiques n’est autre que le groupe Casino, dont Kretinsky détient… 10 % du capital à travers Vesa Equity Investment…"

A suivre...