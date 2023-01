ASSE : Caiazzo et Romeyer ont pris une nouvelle charge monumentale des ultras !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Ce n'est pas parce que l'ASSE reste sur trois matches sans défaite, dont deux victoires 1-0 (Laval et Niort hier), qu'elle est remontée de la 20e à la 18e place, que les ultras stéphanois vont cesser leur lutte contre Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Au contraire. Bien décidés à pousser les deux propriétaires à vendre au plus vite, ils ne cessent de mener des actions. La dernière en date étant le maintien du boycott des matches à domicile et un rassemblement devant Geoffroy-Guichard le samedi 28 janvier, avant le choc contre Sochaux.

Pour inciter les autres supporters à les suivre, les groupes ultras ont réalisé une vidéo dans laquelle les deux dirigeants sont moqués. On y voit des scènes des "Bronzés font du ski", le visage de Michel Blanc étant remplacé par celui de Romeyer avec un nez rouge et un chapeau de clown. Il y a aussi certaines des plus belles punchlines du duo, assurant que l'avenir de l'ASSE était brillant... Le combat continue pour les ultras de l'ASSE !