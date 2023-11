ASSE : Caiazzo, une absence qui interpelle

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

90 ans, ça se fête! L'ASSE a tenu à marquer le coup pour son anniversaire samedi dernier mais la fête a été gâchée par la défaite des Verts contre le Paris FC (0-1). Une douche froide alors qu'elle aurait pu s'emparer de la première place en cas de victoire.

Sa dernière visite remonte à trois ans et demi

Evect le met en lumière, ces 90 ans ont eu lieu sans Bernard Caiazzo. "Si du beau monde avait pris place dans la "corbeille présidentielle" la silhouette du président du conseil de surveillance du club n'a jamais fait son apparition, fait remarquer le site dédié aux Verts. Avant de rappeler que Caiazzo , pourtant présent en avril dernier au Parc des princes pour assister au choc entre le PSG et le RC Lens, puis au Stade Louis II pour la rencontre entre l'AS Monaco et le LOSC, n'est plus venu à Saint-Etienne depuis le jeudi 5 mars 2020, date de la demi-finale de Coupe de France remportée face au Stade Rennais FC. Si Caiazzo continue d'assister aux réunions du board stéphanois, c'est uniquement en visio-conférence, et ce de longue date. Une absence qui donne encore plus de sens à la banderole déployée par les Magic Fans samedi dernier : "Dirigeants, actionnaires : 90 ans ça se fête sans vous !"...

