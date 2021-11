ASSE : Camara a un message pour les supporters des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après la victoire renversante ce dimanche de l'AS Saint-Etienne sur sa pelouse face à Clermont (3-2), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Mahdi Camara a quelques mots pour les supporters des Verts.

"On ne lâchera pas, je sais qu'eux ne nous lâcheront pas. Saint-Étienne est un magnifique club. On va tout faire, tous ensemble, pour le maintenir et finir le plus haut possible. On a entendu les chants à l'échauffement, il y a eu quelques pétards. On savait qu'ils seraient là, ils le sont toujours de toute façon. On espère les revoir rapidement au stade", a déclaré le milieu de terrain et capitaine stéphanois en zone mixte.

