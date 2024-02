ASSE : Cardona remercie Dall'Oglio et vise plus haut

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Au placard à Augsburg, Irtvin Cardona n'avait guère brillé lors de ses premiers matches avec l'ASSE. L'attaquant avait raté quelques occasions, notamment à son entrée en jeu contre Troyes (5-0) la semaine passée. Mais Olivier Dall'Oglio, à l'origine de sa venue, a eu le nez creux en le titularisant hier à Angers (3-0) où l'ancien brestois a signé un doublé. A son passage en zone mixte, il avait forcément le sourire...

"On sait où on veut aller"

"Ça fait plaisir de marquer deux buts, c’est parfait surtout quand on prend les trois points, a-t-il commenté. Ça fait deux matchs qu’on gagne, on montre des belles choses, c’est le fruit du travail mis en place la semaine. Je suis un attaquant, je veux toujours marquer, mais gagner les matchs c’est le plus important. Je préfère gagner sans marquer que de marquer sans la victoire au bout. Aujourd’hui je suis donc doublement heureux, il y a les buts et la victoire." Cardona a ensuite remercié son coach, qu'il avait déjà côtoyé à Brest. "Le coach me connaît bien, il me fait confiance et moi j’ai confiance en lui. C’est un entraineur avec lequel je vais progresser." Et enfin, il s'est tourné vers l'avenir, avec confiance et ambition... "On sait où on veut aller, on passe un message aux autres équipes, on a fait un gros match offensivement. Il faut poursuivre sur cette lancée et prendre les matchs les uns après les autres, sans rien laisser à personne."

