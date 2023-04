ASSE : ce que redoute l'entraîneur du PFC

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Une évidence. Qui se confirme semaine après semaine, déplacement après déplacement. L'ASSE, en dépit du temps qui passe et des résultats affligeants depuis plus de trois ans, continue de faire recette. Comme à Bordeaux, comme au Havre, le stade du Paris FC devrait connaître demain sa plus belle affluence de la saison pour la venue des joueurs de Laurent Batlles.

"Un match particulier"

Ce que n'a pas manqué de souligner Thierry Laurey, l'entraîneur parisien, lors de la traditionnelle conférence de presse. " C'est un match particulier aussi dans les tribunes. On sera pas plein mais on attend du monde. 8 000 personnes ? Ouais, c'est bien ! Enfin, sauf s'il y a 5 000 Verts ! Saint-Etienne n'est pas à la place où ils voulaient être mais sur les matchs retours, c'est une équipe en forme. C'est une équipe performante. On l'avait emporté à l'aller, mais ils étaient dans le doute. Là, ils sont dans une très bonne période, et c'est pas bon de les prendre maintenant. Ils sont en confiance, ce sera compliqué."