ASSE : ce Vert qui fait confiance à Puel pour le propulser comme Fofana

Dans l'interview parue ce vendredi dans L'Equipe, Claude Puel réaffirme sa volonté de faire progresser l'ensemble de ses jeunes joueurs. Le meilleur exemple étant ce qu'il a fait avec Wesley Fofana, qu'il a fait monter en équipe première à son arrivée à l'ASSE il y a un an et qui a été transféré à Leicester cet été moyennant 35 M€ plus 5 M€ de bonus. Lors d'un entretien à Téléfoot, Harold Moukoudi est persuadé qu'il peut emprunter le même chemin.

"Je suis à l'écoute et j'apprends"

"Les 6 mois que j'ai passé en Angleterre m'ont permis de reprendre confiance après avoir passé 6 mois sans joué au Havre. C'est pourquoi c'était difficile à mon arrivée à l'ASSE. Mais mon prêt à Middlesbrough m’a permis de retrouver le niveau que j’avais en L2 et je sens que c’est un plus pour la saison à venir."

"Claude Puel est un très bon un coach, c’est le genre d'entraîneur avec qui un jeune joueur peut progresser. Je suis à l’écoute et j’apprends. J'ai encore une marge de progression par rapport à la gestion de la profondeur en défense et à la relance."