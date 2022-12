ASSE : ces 4 milliards d'euros qui font rêver Bernard Caiazzo

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Comme nous avons eu l'occasion de l'écrire la semaine dernière, Bernard Caiazzo a animé un séminaire à Dubaï portant sur l'avenir du sport et de ses liens avec le monde des affaires. Une activité qui lui tenait à cœur, lui qui vit depuis deux ans dans les émirats et n'a plus mis les pieds à Saint-Etienne. L'ASSE coule, lui refuse de vendre mais il s'accroche au football, où ses idées n'ont pourtant rien apporté de bon, que ce soit aux Verts ou à la Ligue, où il a longtemps siégé au conseil d'administration. Lors de ce séminaire à Dubaï, il a notamment prononcé un discours, retranscris par Poteaux Carrés, sur la popularité incroyable du football à travers la planète, assurant que quatre milliards de personnes suivaient la Coupe du monde (c'était 3,75 en Russie en 2018).

"Le sport a le pouvoir de changer le monde et d’unir les gens. Preuve en est, la Coupe du monde, qui réunit plus de 4 milliards de personnes dans le monde pendant quatre semaines. Investopia a réuni les décideurs des clubs professionnels les plus prestigieux et les principaux investisseurs et sponsors des ligues pour discuter de l’avenir du secteur. Ce secteur a évolué au cours des 10 dernières années beaucoup plus qu’au cours des 30 années précédentes, et se trouve sur la bonne voie pour atteindre une croissance considérable au cours de la prochaine décennie." Poteaux Carrés explique que les dirigeants des grands clubs avaient boudé l'événement...