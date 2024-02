ASSE : Chambost a déjà mis le cap vers Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Titulaire depuis l'arrivée Dall'Oglio, Dylan Chambost fait partie des joueurs importants de la remontée des Verts au classement. Des Verts qui viennent d'enchaîner deux victoires convaincantes contre Troyes (5-0) et Angers (3-0).

"Il faut garder cette exigence"

"On a vécu une belle semaine, s'est réjoui Chambost sur les réseaux du club forézien. Nous sommes très heureux du résultat et du match que nous avons produit à Angers. C’était important d’enchaîner à l’extérieur, en plus face à une belle équipe. Il y a deux semaines encore, on avait du mal à avancer et à se créer des occasions, mais on a su y remédier et en plus nous n'encaissons pas de but, ça aussi c’est important. Pour le goal average ça peut compter." Pas question pour lui de se relâcher en si bonne voie... "Il faut continuer dans ce qu'on sait faire maintenant, il faut garder cette exigence, garder ce niveau afin de pouvoir enchainer samedi prochain à domicile face à Annecy."

