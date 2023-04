ASSE : Charbonnier fait le point sur sa rééducation

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit début février dernier, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Gaëtan Charbonnier, a vu sa saison se terminer prématurément. Dans l'émission Maxi Ligue 2 sur beIN Sports, l'ancien Auxerrois a donné de ses nouvelles, faisant le point sur sa rééducation.

"Je suis un peu en avance, mais il ne faut pas se précipiter non plus"

"Après le diagnostic de l'IRM, j'ai mis quelques heures à digérer parce que j'avais mis beaucoup d'énergie dans ce projet. Mais ensuite, il faut reprendre le dessus, positiver. Les copains continuent à faire le boulot comme il faut. Tout va bien, je positive au maximum, ça me fait avancer comme il faut au niveau de ma rééducation. Je devrais reprendre la course en extérieur cette semaine. On fera le bilan ce mardi avec le docteur et les kinés. Pour le moment, ça suit son cours et même très bien. Je suis un peu en avance, mais il ne faut pas se précipiter non plus", a fait savoir Gaëtan Charbonnier.

Pour résumer Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit début février dernier, l'attaquant de l'ASSE, Gaëtan Charbonnier a confié dans l'émission Maxi Ligue 2 sur beIN Sports qu'il était en avance dans son processus de rééducation.

