ASSE : Charbonnier pas encore d'attaque pour débuter, il se voit plus en joker

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur sa prolongation

« L'envie était commune. J'avais envie de rester, le coach voulait que je reste. Avec le staff technique et la direction, nous étions tous sur la même longueur d'onde. Je voulais rester et poursuivre l'aventure car, pour moi, elle avait un petit goût d'inachevé. J'espère pouvoir désormais l'achever avec une belle histoire à la clé. »

Sur ses sensations

« Je ne ressens pas de douleurs, mais cinq mois après, je ressens encore quelques petites gênes, ce qui est normal, ce n'est rien de méchant. Le renfort qui solidifie le croisé est encore un peu serré, il faut que cela se détende au fur et à mesure. Le processus était le même avec mon genou gauche, je n'ai donc aucune inquiétude à ce niveau-là. On va dire que j'y me connais ! »

Sur son retour à la compétition

« Je me sens de mieux en mieux. Nous verrons en fonction du mois d'août. Pour le moment, l'idée est que je puisse être utilisé si besoin sur des fins de match, en augmentant mon temps de jeu au fur et à mesure, et selon bien sûr les choix du coach. J'ai bien travaillé pendant ma rééducation, mais il me faut reprendre le rythme des entrainements ainsi que celui des matchs. Il va me falloir encore un peu de temps, mais d'une certaine manière, je pense que je peux tout de même aider l'équipe. »

Sur ses objectifs

« Mon envie est d'apporter ce que je peux en fonction de ma condition physique et des intentions du coach. Nous en avons discuté ensemble et nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est très bien. Je vais essayer de rester le même, sur et en dehors du terrain. Je vais essayer d'accompagner du mieux possible mes coéquipiers, les aider, leur donner de la confiance et tout faire pour tirer tout le monde vers le haut. »

🟢A quelques jours de la reprise de la Ligue 2 pour l'#ASSE, @bleustetienne s'est entretenu avec Gaëtan Charbonnier. Absent des terrains depuis février, le buteur s'apprête à faire son retour avec le maillot vert⬇️https://t.co/rCtjSfpF8Q — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) July 31, 2023

Podcast Men's Up Life