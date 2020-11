ASSE : Charles Abi veut s'inspirer de deux cracks pour trouver enfin le déclic

Dans un long entretien accordé au site EVECT, Charles Abi, toujours à la recherche de son premier but en L1 et qui ne s'était encore jamais exprimé dans les médias depuis son arrivée chez les pros à l'ASSE, s'est confié sur l'actualité des Verts et sur ses objectifs, notamment. « J'ai envie de marquer beaucoup de buts, d'être performant pour l'équipe, a-t-il soutenu. Je me dis que j'ai une carte à jouer cette année et il va falloir que je la joue. Je veux montrer qu'on peut compter sur moi. Une fois que j'aurais marqué ce but en Ligue 1, je pense et j'espère que j'enchainerais les prochains. Le premier but, il est compliqué... Ça fait un certain moment que j'ai ma chance et je n'ai pas encore marqué. Après mon objectif premier c'est de jouer avec mes qualités pour aider l'équipe. Le but je pense qu'il viendra au bout d'un moment et ce n'est pas un souci, je ne m'en fais pas pour ça. Ma première préoccupation c'est d'aider l'équipe d'abord. »

« Je regarde beaucoup Lewandowski et Haaland »

Et à Abi, qui a fait ses premiers pas de footballeur au Togo, de citer deux attaquants en exemples... « Je regarde beaucoup un attaquant comme Robert Lewandowski, comme Erling Haaland. Ça par exemple, c'est un attaquant qui a mon âge. Je vois ce qu'il est capable d'accomplir, sachant qu'il est très physique et qu'il a des qualités où je peux me retrouver aussi. Ce sont des joueurs que je regarde beaucoup. »