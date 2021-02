ASSE : Claude Puel a changé de ton avec ses joueurs

Robinet d'eau tiède, Claude Puel s'évertue à employer un ton monocorde en conférence de presse. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de remarques déplacées. Mais il semblerait que le manager de l'ASSE ne soit pas du tout pareil dans l'intimité du vestiaire. Une vidéo diffusée par le club sur sa chaîne officielle le montre en train de pousser un coup de gueule à la fin du match nul contre le Stade de Reims (1-1) samedi dernier.

"Putain, il faut donner, les gars !"

"On ne peut pas jouer au foot sans avoir un volume de courses autre que celui en première mi-temps. C'était vraiment des courses au ralenti et dans le football d'aujourd'hui, ce n'est pas possible."

"Avoir la balle de 2-1, ça veut dire que quand on s'emploie, quand on fait les efforts, quand on se met le cul par terre, on est capables de faire de bonnes choses. Mais quand on est n'est pas là comme en première mi-temps, qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas, on a la sanction qui arrive derrière. Sans être vulgaire, putain, il faut donner, les gars !"