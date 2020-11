ASSE : Claude Puel bouleverse ses plans pour Brest, sa surprise annulée !

S'il avait initialement prévu de convoquer le jeune milieu de terrain Baptiste Gabard pour renforcer le groupe de l'AS Saint-Etienne à Brest samedi (17h, sur Téléfoot), Claude Puel a finalement revu ses plans.

En effet, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur les arcanes de l'ASSE, Gabard – qui avait pourtant été très bon en amical face à Grenoble (3-2) durant la trêve – va finalement rester à L'Etrat pour y disputer une opposition avec la réserve. Il sera accompagné de Romain Hamouma (suspendu), Gabriel Silva et Bilel Benkhedim, qui ne s'envoleront pas pour la Bretagne non plus.

La confirmation de ses annonces devrait intervenir dans la soirée avec la publication du groupe des Verts qui se déplacera à Francis Le Blé demain.